OBSERVONS LES OISEAUX, 3 mai 2022, .

OBSERVONS LES OISEAUX

2022-05-03 – 2022-05-28

On trouve des oiseaux dans tous les habitats, même les plus inhospitaliers. Ils sont apparus

au temps des dinosaures. Ils ont évolué et se sont diversifiés.

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations.

Tout public.

Source : Médiathèque Le Phénix

