2022-04-24 – 2022-04-24 Initiation au monde des oiseaux avec Eugene, ornithologue. Par l’observation, l’écoute et le dessin, les enfants apprendront les premiers rudiments qui permettent la reconnaissance des oiseaux.

Ouvert aux 6 à 14 ans.

Sortie proposée par l'association Hirondelle. contact@associationhirondelle.fr http://www.associationhirondelle.fr/

