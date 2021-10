La Baule-Escoublac Lieu non detérminé La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Observons la nature sur la boucle du Guézy Lieu non detérminé La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Observons la nature sur la boucle du Guézy Lieu non detérminé, 31 octobre 2021, La Baule-Escoublac. Observons la nature sur la boucle du Guézy

Lieu non detérminé, le dimanche 31 octobre à 09:30

Une randonnée alliant à la fois calme et tranquillité, où vous pourrez côtoyer bon nombre de plantes et d’arbres d’eau, tout en appréciant le charme du sentier ombragé que vous allez découvrir. Partez à la recherche d’espèces emblématiques en observant bien les indices autour de vous, tout au long du chemin. Durée 2h30, parcours de 4.5 km Public adulte Les inscriptions se font auprès du CPIE Loire Océane directement en ligne : [www.cpie-loireoceane.com/events](https://mibc-fr-05.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LmNwaWUtbG9pcmVvY2VhbmUuY29tL2V2ZW50cyIsImxhbmciOiJGUiIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmhiOXIwQnlYMnRLYkZqOHJlSTJBb2I5NEhDQ2dIb2R1RWdMNWI2VDZsbDY4dEJ3T2tldzhRYm5KM29RSDczZjJ0Rl9rcFFRY1RjYmpza29iNjdSSzBNcDR3Yl9XZS1LLTAzNWNlcGpXT3U5QmxKQV9sV0ZUU3hwQmNRSUxGWXNYd3c3R19wYTJvSGh0QldkNXpqNElVZnZUM09zOHUxWGtQTXV2bEVQVTVpTm9uM2VBYUFqQUtsSUlnSWtrenRlWUU2a3Q5alRmbEhWZDZJMlh0SEJPX0tHZFJQcjNxVFlSc1RoYW1ueC1zTGN5Um55RkN3Qi1LS0tSb1dvY3NneHRWV2VGMjA0SWJMNGZoT1JVVHJxM1h5Si1GQ3BPbjRZYzBKd0VPMVdBVVRyZnJ1VWNQcUxzRlJfVmhoYmcwLVcyRUJTeWIifQ==) ou au 02 40 45 35 96.

Public

Une randonnée alliant à la fois calme et tranquillité, où vous pourrez côtoyer bon nombre de plantes et d’arbres d’eau, tout en appréciant le charme du sentier ombragé que vous allez découvrir. Pa… Lieu non detérminé La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T09:30:00 2021-10-31T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Lieu non detérminé Adresse La Baule-Escoublac Ville La Baule-Escoublac lieuville Lieu non detérminé La Baule-Escoublac