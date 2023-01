Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque Urrugne, 21 octobre 2023, Urrugne .

Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

2023-10-21 08:00:00 – 2023-11-04 11:30:00

Urrugne

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Le site d’ETZAN BORDA attire chaque année sur cette période de nombreux visiteurs venus assister au spectacle de la migration des pigeons ramiers (Palombes). Ils informeront les publics sur l’ensemble des espèces d’oiseaux migrateurs, non seulement sur les palombes, mais aussi sur les grues, les passereaux, les limicoles, les rapaces et toutes les autres espèces qui utilisent ou survolent la Corniche lors de leur parcours migratoire vers le Sud. C’est ainsi qu’un stand d’information sera animé sur place par nos équipes pour expliquer le phénomène de migration et valoriser les actions de gestion menées par les différents partenaires toute l’année sur la Corniche basque.

Sous conditions de météo favorable.

Le site d’ETZAN BORDA attire chaque année sur cette période de nombreux visiteurs venus assister au spectacle de la migration des pigeons ramiers (Palombes). Ils informeront les publics sur l’ensemble des espèces d’oiseaux migrateurs, non seulement sur les palombes, mais aussi sur les grues, les passereaux, les limicoles, les rapaces et toutes les autres espèces qui utilisent ou survolent la Corniche lors de leur parcours migratoire vers le Sud. C’est ainsi qu’un stand d’information sera animé sur place par nos équipes pour expliquer le phénomène de migration et valoriser les actions de gestion menées par les différents partenaires toute l’année sur la Corniche basque.

Sous conditions de météo favorable.

cpie

Urrugne

dernière mise à jour : 2023-01-16 par