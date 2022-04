Observer les oiseaux à la saison des amours Déols, 24 avril 2022, Déols.

Observer les oiseaux à la saison des amours Déols

2022-04-24 – 2022-04-24

Déols Indre Déols

Le printemps s’est installé, les arbres se parent de leur feuillage et les fleurs éclosent. La saison des amours démarre pour de nombreuses espèces, en particuliers chez les oiseaux. Les mâles exposent leurs plus belles couleurs et chantent à tue-tête de leurs chants mélodieux, particuliers à chaque espèce. Accompagnés par Gisèle, Conservatrice bénévole du site, venez apprendre à reconnaître le plumage et le chant des espèces présentes sur les Prairies des Chènevières. Rouge-queue noir, Troglodyte mignon ou encore Pouillot véloce appelé aussi compteur de sous, voici quelques espèces que vous rencontrerez sûrement durant cette balade matinale autour des Prairies des Chènevières, au cœur de l’Ecoparc des Chènevières.

Au sein de l’agglomération castelroussine, insérées à la confluence de l’Indre et de la Ringoire, les Prairies des Chènevières forment un marais occupé par une belle mégaphorbiaie.

Le site abrite aujourd’hui nombre d’espèces animales et végétales remarquables.

+33 2 48 83 00 28 https://www.cen-centrevaldeloire.org/

