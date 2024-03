Observer les coquillages La Teste-de-Buch, samedi 29 juin 2024.

Observer les coquillages La Teste-de-Buch Gironde

À vos bottes de pêche ! Dès 6 ans, Béatrice vous amène sur la plage à marée basse, le long des Prés Salés Est, pour découvrir les trésors que nous cache la nature. Avec le matériel de pêche fourni par la guide, apprenez à reconnaitre et à préserver les coquillages, vers et algues qui vivent dans le Bassin avec une initiation de pêche à pieds.

La visite part à partir de 4 personnes et le nombre maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch. 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 17:00:00

fin : 2024-06-29 19:00:00

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

L’événement Observer les coquillages La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-03-01 par OT La Teste-de-Buch