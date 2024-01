Observer le travail de rue à Paris en 1900. Histoire des images et histoire sociale. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 15h00 à 16h30

Conférence par Juliette RENNES, directrice d’études à l’EHESS, directrice du Centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS), en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Si les innombrables cartes postales

photographiques du Paris des années 1900 ont gardé la trace d’une diversité de

métiers de rue, elles occultent certaines dimensions de ces activités et ne

représentent pas également tous les groupes professionnels qui occupaient alors

l’espace urbain parisien. Elles traduisent en effet différents processus de

sélection des modèles représentés selon leur métier, leur genre et leur âge.

Cette intervention explore ces politiques de représentation en confrontant ces

cartes postales à diverses archives, qu’il s’agisse de statistiques publiques,

de registres de police ou d’enquêtes ouvrières. À travers ce cas, il s’agit

plus largement d’interroger de quelle manière les cartes postales peuvent être

mobilisées comme source d’une histoire sociale et visuelle du travail de rue.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

