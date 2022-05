Observer la nature avec des yeux d’enfants Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

du mercredi 1 juin au samedi 18 juin à Médiathèque Antoine de St Exupéry

Les élèves de l’Ecole maternelle du Jardin d’Images observent la nature et expérimentent les éléments naturels. Tout public.

Entrée libre

2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-10T15:00:00 2022-06-10T18:30:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:30:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-17T15:00:00 2022-06-17T18:30:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:30:00

