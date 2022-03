Observer la faune de son jardin Saint-Jean-de-Luz, 12 mars 2022, Saint-Jean-de-Luz.

EUR 0 0 Philippe, bénévole à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) propose une initiation aux sciences participatives. Même en tant qu’amateur, il est possible de participer à l’amélioration de la connaissance scientifique. Une présentation et démonstration d’outils de sciences participatives (sites Internet et applications mobiles) et une initiation à l’observation des oiseaux et des animaux du jardin seront proposées. Gratuit, sur inscription.

