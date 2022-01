Observatoire participatif “Oiseaux des jardins” Parking du Héron carré,sous l’Horloge Angers Catégories d’évènement: Angers

_En partenariat avec La Maison de l’environnement d’Angers, le Conseil Départemental 49_ Enquête oiseaux des jardins : Consacrez 1h de votre temps au comptage national des oiseaux des jardins le week-end des 28-29 mai. Au préalable, n’hésitez pas à participer à nos deux matinées de formation, les 14 et 21 mai. **Mise en pratique sur le terrain**.

Gratuit ; réservation obligatoire sur le site Destination Angers ; limitée à 20 personnes

Une formation théorique avec diaporama sur le comptage des oiseaux des jardins proposée par la LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature Parking du Héron carré,sous l’Horloge Angers Angers Maine-et-Loire

