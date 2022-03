Observatoire participatif Oiseaux des jardins / Étape 1 LPO Anjou Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Observatoire participatif Oiseaux des jardins / Étape 1 LPO Anjou, 14 mai 2022, Angers. Observatoire participatif Oiseaux des jardins / Étape 1

LPO Anjou, le samedi 14 mai à 09:30

Consacrez 1 heure de votre temps au comptage national des oiseaux des jardins le week-end du 28 et 29 mai. Au préalable, participez à nos deux matinées de formation. Au programme de cette première étape, la théorie. Pour comprendre ce qu’est l’observatoire participatif Oiseaux des jardins. Quelle est sa mission ? Quel est le protocole appliqué ?… Puis mise en pratique sur le terrain samedi 21 mai au parc Balzac. Organisé en partenariat avec la LPO Anjou, la Maison de l’environnement et Département du Maine et Loire dans le cadre des RDv nature en Anjou.

Gratuit

2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T12:00:00

