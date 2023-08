Visite guidée de l’observatoire ornithologique Observatoire ornithologique Saclay, 16 septembre 2023, Saclay.

Situé sur la rive nord de l’étang Vieux, l’observatoire ornithologique est une grand « nid » de 35 m² sur pilotis émergeant de la roselière. Des panneaux dans l’observatoire permettent d’identifier les espèces majoritaires.

Le long du chemin d’accès, d’autres panneaux pédagogiques vous renseignent sur l’histoire du plateau de Saclay, son intérêt agricole, l’importance de l’eau sur le plateau, la faune et flore locale.

Amoureux des oiseaux venez découvrir l’observatoire ornithologique des étangs de Saclay. Grande aigrette, canard, cygne, héron et grand cormoran …, les étangs de Saclay, classés Réserve Naturelle Conventionnelle (RNC), abritent des oiseaux migrateurs et des espèces nicheuses.

Observatoire ornithologique RD446 91400 Saclay Saclay 91400 Val d'Albian Essonne Île-de-France https://www.ornitho-saclay.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

mairie de Saclay