Découverte de la réserve naturelle régionale du lac de Grand Lieu – Visite guidée de l’observatoire ornithologique du lac de Grand Lieu Observatoire ornithologique du Lac de Grandlieu La Chevrolière, 16 septembre 2023, La Chevrolière.

Visite guidée et commentée de la réserve naturelle régionale du lac de Grand Lieu. Observation des oiseaux présents avec jumelles et longues-vues.

Jauge limitée. Se présenter à l’avance.

Direction port d’été de Passay, entrée de la réserve naturelle régionale

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h30, 16h et 17h30

Observatoire ornithologique du Lac de Grandlieu Village de passay à La chevrolière La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire Au parking à Passay, continuez à Pied vers le Lac. Rendez-vous portail vert (200m du parking) Chaussures impérméables si pluie

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Observatoire ornithologique du Lac de Grand Lieu