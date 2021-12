Paris Webinaire en ligne (zoom ODF),voir inscription Paris Observatoire open data des territoires, édition 2021 Webinaire en ligne (zoom ODF),voir inscription Paris Catégorie d’évènement: Paris

Observatoire open data des territoires, édition 2021 Webinaire en ligne (zoom ODF),voir inscription, 17 décembre 2021, Paris. Observatoire open data des territoires, édition 2021

Webinaire en ligne (zoom ODF), voir inscription, le vendredi 17 décembre à 11:00

OpenDataFrance est heureuse de vous inviter à la présentation des résultats de l’observatoire open data des territoires, édition 2021. le 17 décembre 2021, de 11h00 à 12h00 en visioconférence [https://us06web.zoom.us/j/8171750432](https://us06web.zoom.us/j/8171750432) code secret : 3210 A l’agenda de cette présentation : * Les données réactualisées sur les acteurs territoriaux publiant des données : – collectivités concernées et caractérisation (taille, niveau …) – plateformes utilisées, technologies, typologies et mutualisation – jeux de données publiés : nombre, format, thématique, … * Un nouvel outil d’analyse territoriale * La datavisualisation : simple mode ou tendance de fond ? – 10 raisons d’exploiter la datavisualisation – de la daavtiz au tableau de bord : exemples inspirants – comment accompagner l’éditorialisation de la donnée * Grand témoin : Rapport d’étonnement sur les dynamiques territoriales, mise en perspective de la stratégie nationale de publication des données.

participation libre

Présentation par OpenDataFrance des résultats de l’observatoire open data des territoires Webinaire en ligne (zoom ODF),voir inscription 8 passage brulon, Paris 12 Paris Quartier des Quinze-Vingts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T11:00:00 2021-12-17T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Webinaire en ligne (zoom ODF),voir inscription Adresse 8 passage brulon, Paris 12 Ville Paris lieuville Webinaire en ligne (zoom ODF),voir inscription Paris