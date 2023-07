Les alignements du Palais Longchamp Observatoire Historique de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Les alignements du Palais Longchamp Observatoire Historique de Marseille Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Les alignements du Palais Longchamp Samedi 16 septembre, 11h00, 12h00 Observatoire Historique de Marseille Visite gratuite sur inscription Une séance de planétarium exceptionnelle sera organisée à l’occasion de l’observation de la tache de lumière solaire par l’un des oculus du Palais Longchamp.

Ce sera l’occasion de parler des équinoxes et des solstices ainsi que de l’Observatoire de Marseille et du Palais Longchamp étroitement liés grâce à l’architecte Henri Espérandieu.. Observatoire Historique de Marseille allée jean-louis Pons 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 13 55 21 55 http://andromede.id.st https://fr-fr.facebook.com/Andromede.Planetarium.Marseille/ [{« type »: « link », « value »: « http://andromede.id.st/manifestations-speciales-p631012 »}] L’observatoire historique de Marseille a été créé il y a 160 ans pour y placer des instruments d’observation exceptionnels. A proximité du parc Longchamp (métro 1 – 5 avenues) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00
Association ANDROMEDE

