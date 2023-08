Cinéma Plein Air Observatoire, Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Cinéma Plein Air Observatoire, Floirac Floirac, 16 septembre 2023, Floirac. Cinéma Plein Air Samedi 16 septembre, 19h00 Observatoire, Floirac Entrée Libre Cinéma de plein air à l’Observatoire.

A partir de 19h

Les films programmés sont :

– Le rêve de Galiléo

– Wall.E Temps de conférences par des chercheurs/scientifiques de l’Université de Bordeaux Les spectateurs sont invités à apporter leur pique-nique.

Observatoire, Floirac Rue de l'observatoire, Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

