A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Accoord ouvre les portes de cet édifice. Une exposition sur l’histoire du lieu et du quartier de Nantes Nord sera proposé par les bénévoles de l’Accoord. Observatoire du Petit Port 4 boulevard des Tribunes 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire S’il abrite aujourd’hui un centre aéré et de loisirs, l’Observatoire a autrefois été un manoir, puis un important centre d’observation magnétique français.

Plus d’infos : https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/themes-et-quartiers/observatoire-du-petit-port.html Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

