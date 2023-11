Animation nature – Observation des oiseaux Observatoire du Bois des Gâts Châteaudun, 10 décembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

En compagnie de bénévoles ornithologues, apprenez à reconnaître les oiseaux présent à la mangeoire, mais aussi comment les nourrir en hiver.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Observatoire du Bois des Gâts

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In the company of volunteer birdwatchers, learn to recognize the birds at the feeder, and how to feed them in winter

En compañía de voluntarios ornitológicos, aprenda a reconocer las aves en el comedero y a alimentarlas en invierno

Lernen Sie in Begleitung von ehrenamtlichen Ornithologen, wie Sie die Vögel am Futterhäuschen erkennen und wie Sie sie im Winter füttern können

Mise à jour le 2023-11-18 par OT CHATEAUDUN