Les Matinales d’Orion Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil, 11 juillet 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire

Les matinales d’Orion à l’Observatoire du Betz: allée des planètes, visites de l’observatoire, ateliers plein air, observation du Soleil, Géorama, cadrans solaires, maquettes et fusées par Orion Juniors..

2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-08-22 12:00:00. .

Observatoire du Betz

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les matinales d’Orion at the Betz Observatory: Alley of the planets, tours of the observatory, outdoor workshops, sun observation, Georama, sundials, models and rockets by Orion Juniors.

Les matinales d’Orion en el Observatorio Betz: Callejón de los planetas, visitas al observatorio, talleres al aire libre, observación del Sol, Georama, relojes de sol, maquetas y cohetes de Orion Juniors.

Les matinales d’Orion im Observatorium von Betz: Planetenallee, Besichtigungen des Observatoriums, Workshops im Freien, Sonnenbeobachtung, Georama, Sonnenuhren, Modelle und Raketen von Orion Juniors.

