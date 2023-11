Séminaire Ecobio – Amandine Hénon et CécileCallou (BBEES UAR3468 du MNHN) Observatoire des Sciences de l’Univers (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 15, salle Bernard Auvray Rennes, 17 novembre 2023, Rennes.

Are you looking for a solution to publish your datasets on a thematic, institutional and secure data repository? Do you need to generate a DOI on your datasets to finalize your scientific publication and send it to the publisher? Data InDoRES is for you !

Amandine and Cécile will present the InDoRES (Inventaire des Données de la Recherche en Environnement et Sociétés) project (https://www.indores.fr/) and the Data. InDoRES data repository (https://data.indores.fr/). Data. InDoRES is a thematic (ecology, environment and societies), institutional (CNRS Institut Ecologie et Environnement) and secure (hosted by the IN2P3 Computing Center) data repository. In line with the national Open Science plan, data produced by public research organizations must be easily identified for reuse. Under the auspices of the Institut Ecologie et Environnement of the CNRS and the Muséum national d’Histoire naturelle, the InDoRES portal offers:

Observatoire des Sciences de l'Univers (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 15, salle Bernard Auvray

2023-11-17T13:15:00+01:00 – 2023-11-17T14:00:00+01:00

