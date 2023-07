Q14 : tous à l’Ouest ! Le Quaternaire dans tous ses états : terre, mer, glace Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Intitulé « Q14 : tous à l'Ouest ! Le Quaternaire dans tous ses états : terre, mer, glace », il sera organisé par le Centre de Recherches en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH, UMR 6566,) sous le patronage de l'AFEQ-CNF INQUA. Visant à rassembler les communautés scientifiques œuvrant sur le Quaternaire, le colloque « Q14 » s'articulera autour de neuf sessions et une table-ronde qui mettront à l'honneur la variété des thématiques et des objets de recherche des quaternaristes français. Le colloque Q14 aura pour objectifs de présenter l'actualité des recherches, de discuter de nouvelles méthodes d'investigation autant que d'affirmer leurs liens avec les enjeux sociétaux contemporains. Session 1 : Du temps mesuré au temps vécu par les populations passées : croisement de méthodes pour affiner la résolution chronologique.

Session 2 : Reconstitution quantitative des paléoenvironnements terrestres et aquatiques. Modélisation et intercomparaison données observés-modélisées.

Session 3 : Le Quaternaire des massifs anciens.

Session 4 : Le modèle insulaire : un laboratoire pour les interactions entre les sociétés pionnières et leur environnement.

Session 5 : Paléobiodiversité et paléobiogéographie : évolution des écosystèmes quaternaires continentaux.

Session 6 : Sociétés et environnements littoraux et continentaux au cours du Quaternaire.

Session 7 : Sédiments marins : des processus de dépôt aux reconstructions paléocéanographiques.

Session 8 : La cryosphère : témoin et actrice dans les changements climatiques et environnementaux passés.

Session 9 : session libre

Table-Ronde : De la Géologie du Quaternaire à la Géoarchéologie, de la prescription à la valorisation : où en est-on ?

