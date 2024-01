Evolution and quantitative genetics of wood quality in Norway spruce Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, vendredi 19 janvier 2024.

Evolution and quantitative genetics of wood quality in Norway spruce Un séminaire de Mathieu Tiret (INRAE, IGEPP, Rennes) dans le cadre du cycle des Sémianires d’ECOBIO Vendredi 19 janvier, 13h15 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T13:15:00+01:00 – 2024-01-19T14:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T13:15:00+01:00 – 2024-01-19T14:30:00+01:00

Abstract

The current distribution and population structure of many species have been, to a large extent, shaped by cycles of isolation in glacial refugia and by the subsequent expansion of populations. Isolation and postglacial expansion in heterogeneous environments led to neutral or adaptive divergence. The Norway spruce is no exception and its current distribution is the consequence of a constant interaction between evolutionary and demographic processes. How can quantitative genetics help to understand evolution?

Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703

bois génétique