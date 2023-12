Cet évènement est passé Rencontre Copernicus Régional 2023 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La rencontre Copernicus Régional aura lieu à Rennes le 12 décembre, à l'OSUR, de 9h30 à 15h. Le programme est le suivant : Copernicus Régional : votre application (https://copernicus-regional.irispace.fr/) Pourquoi une nouvelle application ?

Comment ça marche ?

Comment afficher les données satellitaires dans mviewer, dans QGIS ?

Partage de vos usages actuels de la plateforme Aller plus loin avec des produits et services Vers des services de suivi et détection de changement [Hytech imaging] [Kermap]

Quels produits pour quelles échelles ? [Someware]

Croiser les données pour mieux faire parler les images Sentinel 2 [LETG Rennes]

Comment afficher les données multi-temporelles ? [Institu agro Rennes Angers] Quel accompagnement pour vos projets ? Présentation d’IRISPACE et de l’accompagnement des acteurs de la télédétection

Présentation de l’AMI France 2030 Merci de bien vouloir remplir ce formulaire (https://cms.geobretagne.fr/content/inscription-la-rencontre-copernicus-regional-12-decembre-2023) pour vous inscrire, proposer vos cas d’usage et recevoir les informations pratiques Pourquoi vous inscrire ? Découvrez l’ensemble des données et outils satellitaires sur GéoBretagne

Faites connaitre vos usages et vos besoins

Venez découvrir comment la détection de changement à partir d’images satellitaires peut contribuer à la mise à jour continue du PCRS, avec le cas d’usage en cours de développement par Kermap pour le GIP ATGeRi (Nouvelle Aquitaine), et la région des Hauts de France

Venez découvrir comment les données satellitaires peuvent fournir des données inédites pour le suivi de la végétation côtière, de la morphodynamique, de la turbidité et des efflorescences d’algues, avec le projet de tableau de bord côtier LITTOSAT porté par Hytech imaging pour l’OFB, le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI) et le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)

Venez découvrir comment Someware réutilise le produit Copernicus – Densité de Forêt (https://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/4817984d-56c9-4ee2-8db5-669199113ba6) pour le calcul d’indice concernant la qualité de marche en ville

Venez découvrir comment les images Sentinel 2, combinées à d’autres jeux de données, permettent de suivre l’état de santé des arbres en ville à Rennes, avec les travaux de recherche du LETG Rennes

Venez découvrir un exemple de cartographie dynamique – ou comment afficher et manipuler des séries temporelles à l’échelle parcellaire, avec quels standards, quelles fonctionnalités sur mviewer ? – avec l’exemple de l’humidité de surface des sols (https://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/61e08cd1-d24d-457d-a08e-98ff796627ab) par l’UMR GeoSAS

rencontrez les acteurs du spatial en Bretagne

soyez informé.e.s sur les missions de l’Institut Régional de l’Innovation Spatiale (IRISPACE) qui reprend les activités du GIS BreTel

découvrez les opportunités et l'implication que vous pouvez avoir au sein d'IRISPACE pour contribuer au développement de l'usage des données d'Observation de la Terre Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703

2023-12-12T10:00:00+01:00 – 2023-12-12T16:00:00+01:00

