AG d'IRISPACE

Jeudi 7 décembre, 13h30
Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR)

– Mot d'accueil – Dimitri Lague Directeur de l'OSUR

– Mot d’accueil – Muriel Hissler VP Recherche Université de Rennes

– Overture de l’Assemblée Générale par le Président d’IRISPACE – Christophe Lerouge Directeur d’IMT Atlantique – Mot du Vice-Président de la Région Bretagne – Olivier David

– Introduction Coordinateur d’IRISPACE (rappel présentation d’IRISPACE et perspectives générales). – Validation des nouvelles adhésions: Université de Rennes 2, Hippocampus R&D, ENSTA Bretagne (à confirmer)

– Élection du Conseil de Gouvernance

– Bilan 2023 (fonctionnement, projets, événements) – prise de parole des responsables des Commissions Thématiques

– Perspectives 2024 (fonctionnement, projets, événements) – prise de parole des responsables des Commissions Thématiques – Validation du budget 2024 – Questions/Réponses – Intervention Commandement de l’Espace

– Démonstration – projet Mini Apterros – Hippocampus/Université de Rennes

