Réponses éco-évolutives des insectes aux facteurs de stress environnementaux : des individus aux services rendus à l’agriculture Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Réponses éco-évolutives des insectes aux facteurs de stress environnementaux : des individus aux services rendus à l’agriculture Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, 4 décembre 2023, Rennes. Réponses éco-évolutives des insectes aux facteurs de stress environnementaux : des individus aux services rendus à l’agriculture Lundi 4 décembre, 14h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Le jury sera composé de :

Patricia Gibert, Directrice de Recherche, CNRS, Université de Lyon 1 (Rapporteure)

Jérôme Moreau, Professeur, Université de Bourgogne, Dijon (Rapporteur)

Véronique Martel, Professeure associée, Ressources Naturelles Canada (Rapporteure)

Marlène Goubault, Professeure, Université de Tours (Examinatrice)

Laure Kaiser-Arnault, Directrice de Recherche, CNRS, Université Paris-Saclay (Examinatrice)

Anne-Marie Cortesero, Professeure, Université de Rennes (Examinatrice) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T14:00:00+01:00 – 2023-12-04T16:00:00+01:00

2023-12-04T14:00:00+01:00 – 2023-12-04T16:00:00+01:00 écologie environnement Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Adresse Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes latitude longitude 48.118144;-1.638658

Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/