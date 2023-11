Journée de la plateforme LiDAR de l’OSUR Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, 29 novembre 2023, Rennes.

Journée de la plateforme LiDAR de l’OSUR Mercredi 29 novembre, 09h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

La plateforme LiDAR organise une demi-journée de présentations autour des données 3D le mercredi 29 novembre prochain, de 9h à 12h en salle de conférence OSUR. Ce sera l’occasion de présenter le bilan annuel de la plateforme ainsi que d’écouter plusieurs orateurs et une oratrice sur le traitement et l’utilisation de données LiDAR. La plateforme D2T (Drone, Terrain, Télédétection) de l’OSUR (CNRS, Labo LETG-Rennes à l’Université Rennes 2) nous fera également le plaisir de participer à la réunion.

Voici le programme de cette matinée :

08h45 Accueil café

09h00 Paul Leroy

Bilan annuel de la plateforme LiDAR

09h30 Thomas Houet

Plateforme D2T (Drone, Terrain, Télédétection) : activités et apports des données drone en écologie et environnement

10h00 Boris Gailleton

Unravelling LiDAR’s potential for geomorphometry: challenges and beyond

10h30 Ron Nativ

Classification of Roughness-based Fluvial Surfaces in the Ardèche River with km-Scale LiDAR data

11h00 Thomas Corpetti

LiDAR data processing with machine learning and deep learning: recent developments and challenges

11h30 Mathilde Letard

Full waveform LiDAR data and deep learning

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T09:00:00+01:00 – 2023-11-29T12:00:00+01:00

LIDAR imagerie