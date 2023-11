Actualités des recherches archéologiques littorales, maritimes et fluviales d’Europe et au-delà Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, 24 novembre 2023, Rennes.

Ce séminaire ouvert au public s’adresse aux étudiants en archéologie, aux professionnels et aux collaborateurs bénévoles des prospections et chantiers archéologiques. Il a pour but de suivre l’actualité de la recherche sur l’archéologie littorale, maritime et fluviale le long des rivages français et au-delà. Labellisé SAO ou séminaire archéologique de l’ouest, il est organisé par l’équipe 1 « Archéologie des espaces littoraux, maritimes et fluviaux » du CReAAH (UMR6566, CNRS, Universités de Rennes, Nantes, Le Mans et Ministère de la Culture) est soutenu par le service régional de l’archéologie de la région Bretagne. Il participe aux actions de l’équipe 1 et au parcours « M2 préhistoire et archéosciences » module « Archéologie du littoral » via l’Université Rennes 2.

Les organisatrices :

Gaëlle Dieulefet (Nantes Université, CReAAH) & Catherine Dupont (CNRS, CReAAH).

Programme

• Matinée

« Reconstituer les changements paléogéographiques holocènes sur les littoraux du Nord-Ouest de la France. Quelles approches méthodologiques ? »

– Aneta GORCZŃSKA

« Archéologie des pratiques alimentaires en Bretagne occidentale et méridionale, de l’âge du Fer à la Renaissance

(500 av.-1500 ap. J.-C.) »

– Anne-Françoise CHEREL, Cristina GANDINI, Dominique FRÈRE, Christophe LE PENNEC

« La parure en coquille marine à l’âge du Bronze en Europe méridionale et occidentale »

– Caroline MOUGNE, Tatiana THEODOROPOULOU, Letizia BARILLARI, Júlia CARRERA I CATALINA, Alison CASALY, Ruben

CASTILLO, Catherine DUPONT, Mathilde MINOTTI, Clément NICOLAS, Stefano VIOLA

« L’exploitation ancienne des baleines autour du golfe de Gascogne à la fin du Paléolithique récent : données

paléoécologiques et archéologiques »

– Alexandre LEFEBVRE, Krista Mc GRATH, Laura VAN DER SLUIS, Anna RODRIGUES, Camilla SPELLER, François BALEUX, Eduardo BERGANZA, Morgane DACHARY, Ana B. MARÍN-ARROYO, Jesús TAPIA, Leire TORRE IGLESIAS, Esteban ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, François-Xavier CHAUVIÈRE, Anne CHARPENTIER, Antoine ZAZZO, Jean-Marc PÉTILLON

• Après-midi

« Premières communautés préhistoriques maritimes en Mer d’Arabie (Sultanat d’Oman) »

– Vincent CHARPENTIER

« Le site Pré-inuit de L’Anse à Henry (Saint-Pierre, Atlantique nord) : un cas d’usage pour archeoViz, application de visualisation et de valorisation de données archéologiques intrasite »

-Sébastien PLUTNIAK

« The Archaeology of Coastal Shell Middens in Ireland: a recent diachronic study of Irish ‘shell middens’ »

– Carolyn HOWLE

« Coquillages des récils : savoirs, techniques de pêche et gestion de la pêche en Asie-Océanie »

– Ariadna BURGOS

« POLDER : Paysages, Occupations du Littoral Dunkerquois. Évolution et Restitutions »

– Muriel BOULEN, Samuel DESOUTTER, Mathieu LANÇON.

Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-11-24T09:30:00+01:00 – 2023-11-24T17:00:00+01:00

