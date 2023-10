Néandertal, premier artiste de l’humanité ? Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Néandertal, premier artiste de l’humanité ? Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, 4 novembre 2023, Rennes. Néandertal, premier artiste de l’humanité ? Samedi 4 novembre, 22h15 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) La découverte de gravures attribuées à Néandertal dans une grotte de Touraine bouscule la thèse selon laquelle l’art serait né avec « Homo sapiens » il y a trente mille ans. Ce documentaire passionnant montre le travail des préhistoriens à l’origine de ces conclusions majeures.

Avec l'intervention notamment de Guillaume Guérin, chercheur CNRS au labo Géosciences Rennes de l'OSUR (Université de Rennes, CNRS). Extrait (2 minutes) à découvrir ici : https://www.arte.tv/fr/videos/102285-000-A/neandertal-premier-artiste-de-l-humanite/

