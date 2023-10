Impact des typhons et conditions hydrologiques sur la stabilité des versants Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, 26 octobre 2023, Rennes.

Impact des typhons et conditions hydrologiques sur la stabilité des versants Jeudi 26 octobre, 15h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

le jury sera composé de :

rapporteuses : Stéphanie Gautier

Marin Clark

examinateurs : Jean-Raynald de Dreuzy

Pascal Lacroix

direction de thèse : Philippe Steer

Laurent Longuevergne

Résumé :

Les glissements de terrain sont des aléas naturels difficilement prévisibles, causant énormément de dommages et coutant des vies. Il est ainsi vital de mieux comprendre ces phénomènes, et plus particulièrement leurs éléments déclencheurs, pour mieux estimer et prévenir les risques de glissements.

D’autres catastrophes naturelles et évènements extrêmes – telles que les tremblements de terre ou les typhons – sont souvent considérés comme étant à l’origine des glissements.

L’effet des typhons sur le déclenchement des glissements est investigué à travers de l’exemple du typhon Morakot, qui a frappé Taiwan en aout 2009, et est à l’origine de plus de 10 000 glissements.L’impact de ce typhon est estimé via la modélisation de différents mécanismes à l’œuvre.

Les effets déstabilisants de l’infiltration des précipitations ainsi que des dépressions atmosphériques sont évalués le long de versants 2D, en modélisant la diffusion de pression de pore qu’ils génèrent.

En second lieu, un modèle de stabilité de pente 3D est présenté, permettant de regrouper les points instables en glissements en fonction de leur direction de rupture.

Enfin, la variation des nappes générée par le typhon est modélisée sur un bassin versant, et le modèle de stabilité 3D est mis à profit pour en étudier l’effet déstabilisateur.

« impacts of typhoons and hydraulic conditions on hillslopes stability »

The jury will be composed as follow:

referees: Stéphanie Gautier

Marin Clark

examiners: Jean-Raynald de Dreuzy

Pascal Lacroix

supervisors: Philippe Steer

Laurent Longuevergne

Abstract:

Landslides are hardly predictable natural hazards, causing large amounts of damages and losses. It is therefore crucial to better understand these phenomena – especially their triggering – in order to better assess risks.

Other natural disasters and extreme events – such as earthquakes or typhoons – are often cited as sources of landslides.

The effect of landslides triggering is investigated through the example of the Morakot typhoon, which struck Taiwan in August 2009, causing over 10,000 landslides.

The impact of this typhoon is investigated by the modelling of the various mechanisms at work.The destabilising effects of rainfall infiltration and atmospheric depressions are assessed along 2D slopes, by modelling the pore pressure diffusion they generate.

Secondly, a 3D slope stability model is presented, allowin to cluster unstable points together into landslides in function of their direction of rupture.

Finally, the slick variation generated by the typhoon is modelled on a catchment, and the 3D stability model is used to study its destabilising effect.

