Séminaire Ecobio : Alan Le Moan (Sorbonne Univ. – SBRoscoff) Vendredi 20 octobre, 13h15 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

Speciation is a key evolutionary process generating biodiversity that we do not fully understand. Ecotype pairs evolving in parallel across environmental gradients represent an opportunity to study how the environment contributes to speciation.

Here, I will present some of my work on the genomic bases of repeated ecotype evolution in Littorina snails. I will show that strong reproductive isolation can evolve from the coupling of multiple chromosomal inversions, and discuss the potential origins of this coupling. Then, I will provide a first comparative genomic insight on repeated evolution of ecotypes across different Littorina species.

To finish, I will present my CNRS project using a comparative approach to study the dynamics of speciation during range expansions.

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T13:15:00+02:00 – 2023-10-20T14:00:00+02:00

