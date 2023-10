Lakes are nature’s seismometer,insights into transform fault earthquake dynamics from lacustrine paleoseismology Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Lakes are nature’s seismometer,insights into transform fault earthquake dynamics from lacustrine paleoseismology Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, 11 octobre 2023, Rennes. Lakes are nature’s seismometer,insights into transform fault earthquake dynamics from lacustrine paleoseismology Mercredi 11 octobre, 15h30 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:30:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

2023-10-11T15:30:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00 sismologie lac Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Adresse Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes latitude longitude 48.118144;-1.638658

Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/