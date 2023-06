Séminaire Ecobio – Amélie Truchy (INRAe Lyon) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, 30 juin 2023, Rennes.

Séminaire Ecobio – Amélie Truchy (INRAe Lyon) Vendredi 30 juin, 13h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

Freshwater ecosystems are biodiversity hotspots and are among the most threatened ecosystems on Earth. Indeed, drying networks are becoming more and more prevalent in response to climate change and anthropogenic activities, with dramatic socio-ecological consequences. However, intermittent rivers challenge knowledge in aquatic ecology and unsettle the traditional conceptions associated with streams and rivers. This seminar will mix results from ecological field campaigns and citizen sciences – an important aspect to consider when raising awareness on drying rivers under climate change.

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-06-30T13:00:00+02:00 – 2023-06-30T14:00:00+02:00

