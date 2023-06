Séminaire Ecobio – Lydia Brunault et Elodie Adaine Jean-Pierre (2PE et CNRS) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Séminaire Ecobio – Lydia Brunault et Elodie Adaine Jean-Pierre (2PE et CNRS) Vendredi 9 juin, 13h00 Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Décryptage de quelques sources de financement européen adaptés aux projets de recherche d'Ecobio. Ce séminaire sera l'occasion de faire un focus sur les thématiques du Cluster 6 d'Horizon Europe (Alimentation, bio-économie, ressources naturelles, agriculture et environnement).

Au programme :

– Les appels 2024 du Cluster 6 d’Horizon Europe

– L’appel Biodiversa 2023 : BiodivNBS sur les Solutions Fondées sur la Nature

– Les Missions Sols, Climat etc… : un nouvel outil européen autour du concept de Living-labs. Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703

2023-06-09T13:00:00+02:00 – 2023-06-09T14:00:00+02:00

