Séminaire Ecobio – Jean-Yves Barnagaud (EPHE-CEFE) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Séminaire Ecobio – Jean-Yves Barnagaud (EPHE-CEFE) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 14 avril 2023, Rennes. Séminaire Ecobio – Jean-Yves Barnagaud (EPHE-CEFE) Vendredi 14 avril, 13h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) En prenant quelques travaux basés sur des interactions entre chercheurs éco-statisticiens et naturalistes, cette présentation explore la complémentarité entre méthode numériques de l’écologie des communautés, expertise naturaliste et des approches sensibles du vivant. Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T13:00:00+02:00 – 2023-04-14T14:00:00+02:00

2023-04-14T13:00:00+02:00 – 2023-04-14T14:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Adresse Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes

Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Séminaire Ecobio – Jean-Yves Barnagaud (EPHE-CEFE) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) 2023-04-14 was last modified: by Séminaire Ecobio – Jean-Yves Barnagaud (EPHE-CEFE) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) 14 avril 2023 Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR) Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine