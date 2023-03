Protéger, expliquer, faire vivre le patrimoine archéologique Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Protéger, expliquer, faire vivre le patrimoine archéologique 30 et 31 mars Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), Rennes. Le CReAAH organise les 30-31 mars 2023 un SAO intitulé « Protéger, expliquer, faire vivre le patrimoine archéologique ». La recherche archéologique a connu une accélération depuis l'essor de l'archéologie préventive. Elle avance à grand pas et le public est demandeur, questionnant, curieux d'en savoir toujours plus. Le plus souvent, ce sont les médiateurs (guides conférenciers, médiateurs du patrimoine, médiateurs en archéologie, …) qui réalisent l'interface entre les chercheurs, les recherches, les sites et les différents publics. Cette journée sera l'occasion de découvrir la médiation en archéologie, ses objectifs, de réaliser une présentation des pratiques actuelles dans différents contextes. L'intérêt d'une approche par public, touristique, de proximité, scolaires, passionnées,… est de voir l'éventail des possibilités de médiation mais aussi de bien voir comme chaque approche répond à un objectif et correspond donc à un public. L'archéologie est un métier de terrain et la médiation des moments qui se vivent. Pour compléter la découverte il est proposé une journée concrète pour éprouver, partager des temps de médiation et aussi se mettre en situation de créer, de transmettre, de médiatiser sur le site des menhirs de Monteneuf, archéosite de Brocéliande.

