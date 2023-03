Changement climatique : le rapport de synthèse du GIEC 2023 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Changement climatique : le rapport de synthèse du GIEC 2023 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 29 mars 2023, Rennes. Changement climatique : le rapport de synthèse du GIEC 2023 Mercredi 29 mars, 14h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) La conférence-débat est animée par Anne Marie Treguier. Anne Marie est chercheur océanographe au LOPS (IUEM, Brest), co-présidente du Haut Conseil Breton pour le Climat, auteur du rapport du groupe 1 du GIEC (paru en 2021). Elle en profitera pour donner les dernières nouvelles de son école universitaire de recherche ISblue (www.isblue.fr) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://www.isblue.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

