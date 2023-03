La technologie MGI Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La technologie MGI Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 16 mars 2023, Rennes. La technologie MGI Jeudi 16 mars, 11h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Le Jeudi 16 Mars 2023, à l’occasion de notre première session du MGI TOUR, nous vous invitons à rencontrer vos interlocuteurs MGI ainsi que nos utilisateurs qui partagerons leur expérience. Inscritpion gratuite mais obligatoire : https://mgi-tech.eu/mgitour2023-rennes Au programme de cette première étape : MGI : Qui sommes-nous ?

Présentation de la technologie DNBSEQ™ et d’applications,

Retour d’expérience sur le RNA-seq directionnel MGI, par Sophie Michon-Coudouel, Responsable technique de la plateforme EcogenO.

