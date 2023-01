Séminaire Ecobio – Thomas Broquet (CNRS Station Biologique de Roscoff) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 1 février 2023, Rennes.

Séminaire Ecobio – Thomas Broquet (CNRS Station Biologique de Roscoff) Mercredi 1 février, 13h30 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

Sex determination in deep-sea hydrothermal vent gastropods

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine Bretagne

We will see how exploratory research into the history of divergence in

hydrothermal vent snails has led to unanticipated findings about the

effect of sex on genetic structure, raising some new questions about

sexual systems and sex determination in these species.



