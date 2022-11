Mouvements des insectes aquatiques dans les environnements terrestres : influence de la morphologie, des réserves énergétiques et du paysage Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 12 décembre 2022, Rennes.

Mouvements des insectes aquatiques dans les environnements terrestres : influence de la morphologie, des réserves énergétiques et du paysage Lundi 12 décembre, 14h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

Soutenance de thèse de Rémi Gerber (Université de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine Bretagne

Le jury est composé de:

Rapporteurs:

Philippe Usseglio-Polatera, Professeur, Université de Lorraine, Metz

Annie Ouin, Professeure, INP de Toulouse, INRAE, Auzeville-Tolosane

Examinateurs:

Fanny Colas, Maître de conférences, Université Lyon 1, Lyon

Maria Alp, Ingénieur de recherche INRAE, Villeurbanne

Directeurs de thèse :

Christophe Piscart, Directeur de recherche CNRS, ECOBIO, Rennes

Benjamin Bergerot, Maître de conférences, Université de Rennes 1, Rennes

Jean-Marc Roussel, Directeur de recherche INRAE, DECOD, Renne

Résumé :

Les insectes émergeant des milieux aquatiques constituent un flux qui impacte les écosystèmes terrestres adjacents. Leurs rôles dans les environnements terrestres ont été récemment mis en évidence. Ils représentent une biomasse importante et sont des proies d’une qualité nutritionnelle supérieure aux invertébrés terrestres pour de nombreux consommateurs terrestres. Ils sont également pollinisateurs, fertilisants et participent au maintien des ennemis naturels des ravageurs de cultures. Néanmoins le stade imaginal des insectes aquatiques reste peu étudié et il existe un manque de connaissances important sur leur biologie, leur vol et leurs mouvements. Comprendre comment ils se déplacent permet donc de mieux appréhender l’ensemble de leurs rôles dans les écosystèmes terrestres. Afin d’affiner ces connaissances, nous nous sommes intéressés aux réserves énergétiques et à la morphologie des insectes aquatiques adultes, deux traits biologiques liés au vol des insectes. Nous avons mis en évidence que ces traits sont partiellement reliés aux stratégies de dispersion et de reproduction. Nous avons également analysé l’influence des facteurs paysagers sur leurs mouvements. À partir de l’ensemble des milieux aquatiques (rivière, étangs, fossés) dans une zone de 140 ha et de facteurs liés à l’eau, aux boisements et à l’ensoleillement, nous avons pu prédire la distribution des éphémères et des plécoptères dans un paysage agricole. En fonction des ordres, les insectes aquatiques occupent jusqu’à 33 % du territoire. Nous avons proposé le terme d’«aquaticscape » pour prendre en compte tous les milieux aquatiques et leur emprise sur les écosystèmes terrestres via les insectes aquatiques adultes.

« Movement of aquatic insects in terrestrial environments: influence of morphology, body stores, and landscape »

Summary:

Insects emerging from aquatic environments constitute a flow that impacts adjacent terrestrial ecosystems. Their roles in terrestrial environments have recently been highlightedThey constitute important biomass and are nutritionally superior to terrestrial invertebrates for many terrestrial consumers. They are also pollinators, and fertilizers and contribute to maintaining populations of natural enemies of crop pests. Nevertheless, adult aquatic insects remain poorly studied and there is a significant lack of knowledge about their biology, movements, and flight. Understanding how they move would provide a better comprehension of their overall roles in terrestrial ecosystems. We focused on the body stores and morphology of adult aquatic insects, two biological traits related to insect flight. We showed that these traits are partially linked to dispersal and reproduction strategies. We also analyzed the influence of landscape factors on their movements. Based on all the water bodies in a 140 ha area (river, ponds, ditches) and factors related to water, woodland, and insolation, we were able to predict the terrestrial distribution of mayflies and stoneflies. Depending on the order, the extent of aquatic insects occupies up to 33% of the area, underlining the strong influence of aquatic environments on terrestrial environments. We proposed the term « aquaticscape » to take into account all aquatic ecosystems and their impact on terrestrial ecosystems via adult aquatic insects.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T14:00:00+01:00

2022-12-12T17:30:00+01:00