Les Causeries de Géocontact Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 29 novembre 2022, Rennes. Les Causeries de Géocontact Mardi 29 novembre, 16h30 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Proposées par l’association Géocontact, l’asso des étudiant.es en sciences de la Terre Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine Bretagne Au programme de cette session : – Laurent Jeanneau (BIPE, Eaux & Territoires) – L’Empreinte Carbone de la recherche : état des lieux et pistes de réflexions pour les différentes entités. – Alexis Derycke (CHRONOS) – De l’histoire d’un cristal à celle de l’ouverture de l’Atlantique : un saut possible grâce a la thermo-chronologie.

2022-11-29T16:30:00+01:00

2022-11-29T18:30:00+01:00

