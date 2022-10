Séminaire ECOBIO – Agnès Schermann (Ecobio) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 14 octobre 2022, Rennes.

Séminaire ECOBIO – Agnès Schermann (Ecobio) Vendredi 14 octobre, 13h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR)

Between arts and sciences: an exchange surface?

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine Bretagne

The arts and sciences are two fields of activity that interest and occupy widely different audiences today. However, for a long time now, artists have been circulating between the different fields of human activity, striving to create surfaces of exchange in order to produce « thought experiments » as Bruno Latour1 has described them. Thought experiments, emotions, awareness… this is what we need at present if our work in ecology is not to remain a dead letter. The dissemination of the methods, results and limits of science in society is crucial, especially in the context of the urgent need to react collectively to global change.

The meeting of arts and sciences offers new possibilities for raising awareness. I will present the work I have done within an arts and sciences collective, and propose a discussion on the place of the arts in scientific practice.

« Comme je ne sais pas résoudre certaines questions que je me pose, je fais appel à des experts qui en savent davantage que moi, ainsi qu’à des artistes dont la sensibilité est très différente et dont les frottements permettent de produire de la pensée ».

Bruno Latour, cité par Nicolas Truong dans « Bruno Latour, penseur du « nouveau régime climatique », est mort », Le Monde, lundi 10 octobre 2022



