Les causeries de Géocontact Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 13 octobre 2022, Rennes. Les causeries de Géocontact Jeudi 13 octobre, 16h30 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Débat autour de sujets en lien avec les sciences de la Terre Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine Bretagne Au programme, tous les jeudi à 16h30, deux à trois présentations d’une quinzaine de minutes de la part de doctorants, post-doctorants, techniciens ou chercheurs. Ces présentations seront suivies de débats et d’échanges. Au programme de la Causerie du jeudi 13 octobre : Vincent Perrichot (BIPE) – Impact de l’optimum climatique du Miocène moyen (MMCO) sur la distribution des fourmis en Asie du Sud-Est

Muqeet Iqbal (Nanoscale) – Transport réactif des Terres Rares dans des expériences de colonnes dynamiques

Louis Gaudaré (Systèmes endoréiques) – La propagation sud-ouest du Rift Est-Africain à travers la géomorphologie du Bassin de Makgadikgadi (Botswana)

