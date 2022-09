Journée des Plateformes et Services techniques de l’OSUR Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 6 octobre 2022, Rennes.

En tant que UAR (Unité d’Appui à la Recherche), l’OSUR est la structure par excellence de portage et de gestion de plateformes et de services mutualisées entre ses unités/laboratoires.

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://osur.univ-rennes1.fr/lappui-la-recherche-au-sein-de-losur »}]

Les posters des Plateformes et services techniques de l’OSUR, et de quelques projets seront affichés dans le hall de l’OSUR

9h-9H15 Dimitri Lague, Nathalie Lebris, Thierry Labasque Mot de bienvenue et introduction de la journée

9h15-9h30 Céline Roose-Amsaleg – PEM Des outils moléculaires au service de l’écologie

9h30-9h45 Romain Causse-Védrine – EcoGenO Présentation de la PF EcogenO : développements et perspectives

9h45-10H00 Cécile Sulmon – ECOLEX ECOLEX: exemples de soutien à des projets d’écologie de terrain et aux expérimentations menées en conditions contrôlées

10H00-10H15 Hervé Colinet – EcoChim Utilisation de la métabolomique pour évaluer l’impact du stockage d‘échantillons

10h15-10h30 Sarah Cofinet – EcoChim Analyse des lipides membranaires comme biomarqueurs des microorganismes : exemple des communautés archéennes du sol de Guidel

10h30-11h30 Pause/session Poster

11h30-11-45 Francesco Gomez – UAR OSUR La Hall Buffon : un outil d’expérimentation au service de la recherche en environnement

11h45-12h00 Mélanie Davranche – GeOHeLiS Présentation du Projet CPER Glaz – MC IPCMS

12h00-12h15 Nicolas Lavenant-Thierry Labasque Géosciences Rennes/Condate Eau. Développement d’un préleveur automatique et autonome des eaux de pluies pour l’analyse siotopique

12h15-12h30 Ramiro March – LAGO Processus de formation des signatures isotopiques et contextes archéologiques

12h30-14h00 Repas/Session Poster

14h00-14h15 Joris Heymans – Marc Lamblin / ImaGeo OpenSPIM ou comment voir l’invisible

14h15-14h30 Guillaume Bouger – ECOBIO WISENET : Déploiement de réseaux de capteurs environnementaux connectés à l’aide du protocole LoRaWAN

14h30-14h45 Lionel Dutruch – GeOHeLiS Développements sur ICP/MS Triple-Quad et couplage A4F-ICP/MS

14h45-15h00 GeHRes Benjamin – La plateforme LAGO du CReAAH (UMR 6566) et le plateau « matériaux » : Le parcours analytique d’une céramique archéologique

15h00-15h15 Paul Leroy -LIDAR La plateforme LIDAR de l’OSUR : développements et perspectives

15h15-15H30 Eliot Chatton – Condate Eau Un laboratoire mobile autonome et connecté pour l’OSUR: le Trailab

15h30-16h30 Session Poster et pot de clôture

