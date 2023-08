Observation du ciel étoilé Observatoire des Crozes Gigouzac Catégories d’Évènement: Gigouzac

Lot Observation du ciel étoilé Observatoire des Crozes Gigouzac, 16 septembre 2023, Gigouzac. Observation du ciel étoilé Samedi 16 septembre, 21h00, 23h30 Observatoire des Crozes Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, participez à une observation du ciel à l’œil nu ou avec les instruments du club d’astronomie de Gigouzac.

Description et découverte des constellations, la planète Saturne sera également observable ce soir là.

Description et découverte des constellations, la planète Saturne sera également observable ce soir là.

Nous ferons observer également des galaxies, des nébuleuses planétaires, des amas globulaires…

À 1,5 km de Gigouzac, 1er chemin après la ferme du Mas de Nadal. Indication « Observatoire des Crozes » en bas de la route à Gigouzac. En voiture, parking possible.

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

