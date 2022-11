En Avant Mars Observatoire de Valcourt Valcourt Catégories d’évènement: Haute-Marne

Entrée libre, dans le respect des consignes sanitaires du moment.Places limitées à 50 personnes

Début de soirée proposé par Mélissende Maginot

Pourquoi aller sur Mars ? Quel temps y fait-il ? Où poser nos robots ? Autant de question auxquelles Jessica Flahaut, Nicolas Beck et Sylvain Breton vont tenter de répondre lors de cette conférence. Sous la forme d’une séance de questions entre les intervenants, mais aussi le public, vous allez pouvoir voyager vers notre voisine rouge et découvrir son histoire géologique, les dernières nouvelles scientifiques ainsi que les projets futurs d’exploration.

Jessica Flahaut est chercheuse au CNRS au Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique, Nicolas Beck est directeur de la vie universitaire et de la culture à l’université de Lorraine et Sylvain Breton est professeur de SVT au collège Luis Ortiz à Saint-Dizier. Ils cosignent ensemble leur premier ouvrage En avant Mars, ouvrage de vulgarisation sur la planète rouge.

