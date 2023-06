Conférence de l’observatoire Observatoire de Valcourt SAHM Valcourt, 16 juin 2023, Valcourt.

Conférence de l’observatoire Vendredi 16 juin, 20h00 Observatoire de Valcourt SAHM Entrée libre dans la limite des places disponibles, pas de réservation

TINTIN ET LA SCIENCE

En avant mille sabords

Nous connaissons tous, Tintin, le Professeur Tournesol, le Capitaine Haddock et son fameux penchant pour le whisky. Pour certains d’entre nous, ils ont bercés notre enfance ou notre adolescence.

Nous allons explorer quelques albums de Tintin, nous vous invitons à une balade scientifique pleine de surprises et d’enseignements.

Hergé n’était pas un scientifique, mais il prenait conseil auprès de scientifiques pour donner plus de réalisme à ces albums.

Le monde Tintin offre mille opportunités d’aborder des questions scientifiques diverses et variées. Georges REMI, alias HERGE, prenait le plus grand soin aux moindres détails.

La lunette dans L’Etoile Mystérieuse, la monture du télescope dans Objectif Lune, les indications de position, vitesse du plan de vol lunaire, l’éclipse dans Le Temple du Soleil etc.

On va traquer l’information cachée, le secret protégé avec, par exemple, essayer de découvrir la position du Temple du Soleil, quelle est la nature de l’Etoile Mystérieuse ?

La science est un extraordinaire moyen d’enquête pour déchiffrer des indices, de décoder l’univers selon Hergé et tout simplement l’Univers tout court.

Observatoire de Valcourt SAHM 6 rue Roger Etienne, 52100 Valcourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:30:00+02:00

