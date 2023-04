Constellations et mythologie grecque Observatoire de Valcourt SAHM Valcourt Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Valcourt Constellations et mythologie grecque Observatoire de Valcourt SAHM, 19 mai 2023, Valcourt. Constellations et mythologie grecque Vendredi 19 mai, 20h30 Observatoire de Valcourt SAHM Entrée gratuite, pas de réservations, places limitées à 50 Vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir les personnages tels que

Persée, Andromède, Orion, Hercule, Cassiopée, Céphée qui vous

raconteront sous la voûte céleste leur histoire tantôt cruelle et tragique,

tantôt passionnante et émouvante : l’histoire des hommes et des dieux. Observatoire de Valcourt SAHM 6 rue Roger Etienne, 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T20:30:00+02:00 – 2023-05-19T23:00:00+02:00

