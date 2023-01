Les trous noirs, ces troublants monstres du cosmos Observatoire de Valcourt SAHM Valcourt Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Entrée libre dans les règles sanitaires du moment, places limitées à 50

Troublants monstres du cosmos Observatoire de Valcourt SAHM 6 rue Roger Etienne, 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est Comment peut-on imaginer, en regardant un paisible ciel étoilé, qu’il puisse exister, réellement, de tels monstres aux comportements si violents dans notre Univers ? Et pourtant…

Dans cet conférence de vulgarisation, nous allons découvrir qui sont réellement ces puissants monstres du Cosmos.

Historiquement, le concept est apparu clairement dans les équations de la relativité générale d’Einstein, même si certains avaient pressenti leur existence bien des années avant en poussant la physique de Newton dans ses retranchements.

Nous reviendrons sur les étapes importantes qui ont permis de les faire émerger, puis sur les idées et moyens mis en œuvre pour les mettre en évidence expérimentalement, avec notamment, les images récentes de la bête tapie au cœur de notre propre galaxie.

2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-17T23:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: Haute-Marne, Valcourt
Lieu Observatoire de Valcourt SAHM Adresse 6 rue Roger Etienne, 52100 Valcourt Ville Valcourt Age minimum 12 Age maximum 99

