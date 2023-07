La Grande Perspective du Château de Meudon : de l’avenue du Château à l’Orangerie OBSERVATOIRE DE PARIS – SITE DE MEUDON Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon La Grande Perspective du Château de Meudon : de l’avenue du Château à l’Orangerie OBSERVATOIRE DE PARIS – SITE DE MEUDON Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. La Grande Perspective du Château de Meudon : de l’avenue du Château à l’Orangerie 16 et 17 septembre OBSERVATOIRE DE PARIS – SITE DE MEUDON Gratuit et sans réservation La Grande Perspective du Château de Meudon : de l’avenue du Château à l’Orangerie

Visite guidée du Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon (CSSM) en partenariat avec le musée d’art et d’histoire de Meudon.

Parcours commenté d’une partie de la Grande Perspective des anciens châteaux de Meudon.

(Pas d’accès au domaine de l’Observatoire) OBSERVATOIRE DE PARIS – SITE DE MEUDON 5 place Jules Janssen Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 51 22 94 http://www.obspm.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @Ville de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu OBSERVATOIRE DE PARIS - SITE DE MEUDON Adresse 5 place Jules Janssen Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 7 Age max 77 Lieu Ville OBSERVATOIRE DE PARIS - SITE DE MEUDON Meudon

OBSERVATOIRE DE PARIS - SITE DE MEUDON Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/