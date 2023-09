La course aux étoiles Observatoire de Luzernod La Valla-en-Gier, 13 octobre 2023, La Valla-en-Gier.

La course aux étoiles Vendredi 13 octobre, 21h00 Observatoire de Luzernod Entrée libre

A l’occasion de la fête de la science, les membres du Club Astro.Uranie de la MJC de Saint-Chamond vous invitent à lever les yeux et contempler le ciel nocturne.

Cette période de l’année est propice à de nombreuses observations avec les constellations d’été et en début de soirée et pointer les télescopes en direction de notre Voix lactée. Notre satellite la Lune sera à l’honneur ainsi que les deux plus grandes planètes de notre système solaire Saturne et Jupiter.

Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site internet du club à : astro.mjcstchamond.fr

Observatoire de Luzernod La Valla-en-Gier La Valla-en-Gier 42131 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477317115 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjcstchamond.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

MJC de Saint-Chamond